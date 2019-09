League of Legends: nuovo record di utenti connessi, è il gioco PC più famoso di sempre

Che League of Legends fosse uno dei videogiochi più famosi di sempre era scontato da un bel po', ma grazie ad un recente record di utenti connessi contemporaneamente ai server si può ora affermare che il MOBA targato Riot Games sia il gioco PC più popolare di sempre.

Nelle ultime ore gli sviluppatori del titolo hanno svelato che in occasione del decimo anniversario si terrà un evento in diretta durante il quale scopriremo qualcosa sul futuro del gioco e sul prossimo grosso aggiornamento di Teamfight Tactics. Ad accompagnare il tutto vi è stato anche l'annuncio di ujnj nuovo incredibile record per il MOBA, il quale ha raggiunto un picco massimo di 8 milioni di utenti connessi, cifra che raggiunge quasi quotidianamente. Questo significa che, nonostante i suoi 10 anni, si tratta del titolo PC più giocato di sempre e che l'unico ad essere in grado di contrastarlo è lo sparatutto in prima persona Crossfire, particolarmente popolare in oriente e con un record di utenti connessi molto simile a quello di LoL.

In attesa di scoprire cosa ci attende il prossimo 15 ottobre, vi ricordiamo che continuano i rumor su una possibile versione mobile di League of Legends. Parlando invece di eSport, pare che non sia un buon momento per il team Besiktas di LoL.