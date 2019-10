League of Legends: il nuovo teaser conferma l'arrivo di un nuovo Eroe. Si tratta di Senna?

Dopo aver provato a chiarire la questione della censura del termine Hong Kong in LoL, gli sviluppatori di Riot Games sfornano un nuovo teaser trailer di League of Legends che, ricollegandosi ai rumor degli ultimi giorni, sembra suggerire l'arrivo di Senna come nuovo Eroe dell'action GDR.

A voler dar retta agli ultimi rumor e, indirettamente, alle scene immortalate nell'ultimo filmato in cinematica di Riot, il nuovo personaggio che saremo chiamati a interpretare e che andrà ad aggiungere al roster di Campioni di League of Legends dovrebbe essere Senna, la moglie di Lucian.

Imprigionata nella lanterna di Thresh, la nuova protagonista di League of Legends ha fatto una fugace apparizione tra i server cinesi del Public Beta Environment di LoL, un leak che ha contribuito inevitabilmente ad alimentare le indiscrezioni sul suo imminente approdo nell'universo ruolistico del kolossal MOBA di Riot Games.

Con Senna, o con qualsiasi altri personaggio che potremo accogliere a breve, il ventaglio di eroi di League of Legends si amplierà ulteriormente dopo l'ingresso di Qiyana, l'Imperatice degli Elementi, avvenuto con l'aggiornamento contenutistico di LoL di fine giugno 2019. Mentre attendiamo di conoscere le abilità, i poteri speciali, gli attacchi e gli equipaggiamenti del nuovo eroe, sapevate che League of Legends ha battuto di recente il record di utenti connessi in contemporanea per diventare, di fatto, il gioco PC più popolare di sempre?