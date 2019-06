League of Legends: il nuovo teaser trailer presenta Qiyana, l'Imperatrice degli Elementi

Gli sviluppatori californiani di Riot Games approfittano della "vicina" fiera videoludica dell'E3 2019 di Los Angeles per presentarci Qiyana, l'Imperatrice degli Elementi che farà a breve il suo ingresso nel roster di Campioni di League of Legends.

Diversamente da quanto avvenuto con il video di presentazione di Yuumi, il teaser trailer del nuovo eroe di LoL non viene accompagnata dalla consueta scheda informativa con la lista delle abilità e delle caratteristiche del Campione.

In compenso, il filmato ci aiuta comunque a disegnare i contorni dei poteri di Qiyana, un personaggio che andrà a focalizzarsi inevitabilmente sull'utilizzo di abilità elementali e sulla possibilità, per chi deciderà di scendere in battaglia insieme all'Imperatrice degli Elementi, di plasmare a proprio vantaggio lo scenario.

L'equipaggiamento di Qiyana sarà poi dominato da un'insolita arma dalla forma di una doppia falce, una sorta di "anello di acciaio" che, presumibilmente, potremo infondere con la magia elementale prediletta e lanciare contro l'avversario di turno per arrecare una quantità di danni direttamente proporzionale alla vulnerabilità del nemico all'elemento scelto.

La Campionessa Qiyana dovrebbe arrivare nel roster di eroi di League of Legends in concomitanza con il prossimo aggiornamento dell'iconico MOBA multiplayer di Riot Games, previsto entro la fine di giugno su PC. Sapevate inoltre che Tencent e Riot Games stanno pensando di sviluppare la versione mobile di League of Legends?