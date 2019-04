League of Legends: il nuovo video presenta la gattina Yuumi, il nuovo eroe

Dopo aver assistito all'ingresso dell'attore Will Smith tra i finanziatori di un gruppo eSport di League of Legends, gli sviluppatori californiani di Riot Games si preparano ad ampliare l'universo fantasy del loro iconico MOBA multiplayer con l'ingresso della gattina Yuumi, il nuovo eroe di LoL.

La scheda informativa confezionata da Riot Games per tratteggiare il background narrativo di Yuumi ce la descrive come una coraggiosa campionessa che, dotata sin dalla nascita di enormi poteri magici di protezione, ha passato la sua infanzia sonnecchiando sotto gli alberi, non senza concedersi delle saltuarie avventure assieme a Norra per trascorrere del tempo raccogliendo strani oggetti e manufatti facendo la spola tra i regni materiale e spirituale.

Con queste premesse, non c'è da sorprendersi quindi se la stragrande maggioranza delle abilità di Yuumi graviti attorno all'utilizzo in battaglia di incantesimi studiati per colpire l'avversario di turno da lunghe distanze e nel modo più veloce possibile senza correre particolari rischi.

Tra i poteri di Yuumi troviamo infatti l'abilità passiva Proteggo (ogni attacco ripristina il mana e conferisce uno scudo), Proiettile Stregatto (con missili magici che infliggono danno bonus in funzione della distanza del tiro), Vicini Vicini! (un incantesimo con effetto ad area che fa guadagnare una percentuale di attacco fisico e di potere magico agli alleati all'interno della sua sfera d'influenza), Tiragraffi (un boost di velocità applicabile sia a se stessi che agli alleati) ed Epilogo (l'abilità suprema che scaglia sui nemici delle magie multiple che li immobilizzano per un breve lasso di tempo dopo averli danneggiati).

La gattina Yuumi dovrebbe fare il suo miagolante ingresso nel roster di campioni di League of Legends con il prossimo update, previsto nel corso dei prossimi giorni.