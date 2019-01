League of Legends: OnePlus sarà il main sponsor sulle maglie Fnatic

Le maglie dell'organizzazione Fnatic quest'anno avranno un main sponsor, al posto del nome della squadra. Questa è un'assoluta novità per la formazione. Il nome verrà sostituito da quello del produttore di smartphone OnePlus.

Come parte di un accordo di sponsorizzazione "a lungo termine" su cui ancora non si sa molto, OnePlus sarà il primo sponsor nella storia ultra decennale dei Fnatic. Il design delle nuove maglie è stato rivelato durante l'evento "Legends in Action Live" organizzato a Berlino.

L'evento è stato anche il momento perfetto per i fan di conoscere il roster di League of Legends dei Fnatic prima che il campionato europeo di League of Legends (LEC) inizi, il prossimo 19 gennaio. Fnatic ha già collaborato con OnePlus durante la Milan Games Week dello scorso anno. Durante l'evento, Fnatic ha avuto uno stand in cui l'organizzazione promuoveva i proprio dispositivi e, assieme a OnePlus, utilizzava gli smartphone dell'azienda insieme alle periferiche Fnatic e ai giochi mobile, per promuovere le potenzialità dei dispositivi.

Non è la prima volta che i Fnatic concludono partnership con sponsor di rilievo: ad agosto, l'organizzazione ha collaborato con il produttore con Florpad per un prodotto brandizzato; e a maggio Best Buy è diventato rivenditore esclusivo per la nuova linea di periferiche targate Fnatic. Infine, gli sponsor dei Fnatic includono Rivalry.gg, Monster Energy, DXRacer, Newzoo e AMD.