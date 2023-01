League of Legends, ora Ornn è troppo forte: è un buff nascosto o un bug?

La distribuzione della Patch 13.1 di League of Legends è appena cominciata ma già sono state segnalate alcune criticità non indifferenti, tra cui l’incredibile aumento del winrate di Ornn. Da cosa è dovuto questo aumento di popolarità e di probabilità di vittoria per il toplaner?

Il campione altrimenti detto Il fuoco della montagna non risulta tra quelli inclusi nei buff dell’ultimo aggiornamento, che ha dato il via alla nuova stagione competitiva, eppure vanta un incremento enorme della percentuale di match vinti: nello specifico, si è passati dal 50,13% precedente al 53,45% da platino in su. Un balzo importante fatto notare su Reddit e che ha scosso la community del MOBA di casa Riot Games.

Secondo alcuni utenti si tratta di un bug relativo alla passiva che conferisce a Ornn un 10% in più di HP base extra, oltre al bonus del 10% ad armatura bonus e resistenza magica, aumentato poi del 4% ogni volta che un oggetto mitico viene potenziato in un oggetto capolavoro.

Un altro giocatore ha parlato di buff non menzionato piuttosto che di un bug: in tutto Ornn avrebbe guadagnato 66 punti vita, 3,3 punti di armatura, 3,2 punti di resistenza magica, oltre ad altri bonus minori alla rigenerazione dei punti vita e all’aumento percentuale della resistenza magica e dell’armatura.

Al momento della scrittura della notizia Riot Games non ha ancora formalmente riconosciuto questo problema. Solamente nei prossimi giorni, pertanto, potremo comprendere se si è trattato di un bug o di un buff non elencato nell’ultima patch.

