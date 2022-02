League of Legends ottiene patch 12.4: arriva Renata Glasc, Zeri cambia radicalmente

Dopo il rilascio della patch 12.3 per League of Legends, Riot Games lancia sulla Landa degli Evocatori la successiva patch 12.4 che introduce il support Renata Glasc e alcune modifiche importanti a Zeri, l’ultimo ADC unitosi alla lunga lista di campioni disponibili. Ecco l’elenco dei cambiamenti più notevoli.

Innanzitutto, ovviamente, approda nel MOBA il nuovo Support Renata Glasc rivelato a inizio febbraio: la “Chem Baroness” è già stata oggetto di discussione nella community a causa delle sue abilità, in particolare la Suprema che porta gli avversari in una condizione berserk attaccando ogni unità a loro vicina, compresi i compagni di squadra. Nei teamfight, pertanto, ci si aspetta un ruolo fondamentale da parte del 159° Champion di League of Legends.

Altrettanto importante è però la serie di cambiamenti per Zeri, tanto che sembra quasi un mini-rework approdato a poco tempo dal lancio. L’attacco base non caricato infligge meno danni magici, con un bonus applicato però sui nemici con poca vita, mentre l’attacco base caricato aumenta il rallentamento con l’aumentare del livello della Q, ma dalla durata diminuita. Il resto delle abilità è stato invece bilanciato tra cambiamenti relativi alla ricarica, ai danni e al rallentamento generato, tanto che questa serie di modifiche è a tutti gli effetti un nerf.

Ulteriore modifica cruciale riguarda l’oggetto “Perle del rinvigorimento”. Recentemente si è diffusa la strategia d’acquisto di tre perle per ottenere molta resistenza nelle fasi iniziali del gioco; per questa ragione, il team di Riot Games ha pensato di aumentare il costo dell’oggetto e la rigenerazione della salute, rendendolo più adatto a un acquisto dopo il ritorno alla base e non a inizio partita.

Infine, nelle note della patch emerge un cambiamento importante agli oggetti per i Support e alle taglie, oltre che alla penalità per il farming dei minion da Support, essenziale affinché il meta di Janna Top finisse. Per ogni dettaglio, però, consigliamo di leggere le patch notes complete disponibili tramite link in calce alla notizia.