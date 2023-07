League of Legends: la Partita Rapida e l'Emporio tornano nel 2023, promette Riot

Andrei Van Roon e Jeremy Lee di Riot Games si sono riuniti per fare il punto della situazione su League of Legends, riflettendo sugli aggiornamenti pubblicati negli ultimi mesi, e tracciare la rotta futura, anticipando alcuni dei contenuti destinati ad arrivare entro la fine del 2023.

I due sviluppatori hanno anzitutto confermato di essere ancora al lavoro sulla Partita Rapida, che era stata messa in pausa per dare priorità a Spirito Guerriero, Arena e alle modifiche alle Classificate. L'obiettivo è quello di lanciarla entro quest'anno. Nel prossimo futuro, più precisamente nell'ambito della patch 13.17 di League of Legends, tornerà l'Emporio dell'Essenza Blu, il quale d'ora in avanti dovrebbe cominciare ad uscire due volte all'anno. Ad agosto verrà inoltre il turno degli aggiornamenti delle icone delle abilità di Graves, Janna, Jarvan IV, Nami, Orianna e Varus, e lo stesso accadrà anche per altri Campioni successivamente. Proseguano inoltre i lavori su Redeemed Xayah e Rokan, che stando ai programmi dovrebbero debuttare tra qualche mese.

L'Aggiornamento Dev di League of Legends ha anche dato a Van Roon e Lee l'opportunità di riflettere su quanto è avvenuto ultimamente a Runeterra. I due si sono detti molto soddisfatti di Seraphine e Orianna Guardiane Stellari, che hanno riscontrato un grande successo tra i videogiocatori. Per quanto riguarda l'Arena 2v2v2v2, gli sviluppatori si sono detti molto interessati al feedback dei giocatori e hanno promesso diverse modifiche al bilanciamento, che comprendono un mix di interventi sui campioni e semplici ritocchi alle percentuali, o anche cambiamenti più significativi se si renderanno necessari. Se dovesse venire riproposta in futuro, Arena riceverà funzioni come le lobby personalizzate e la coda con più amici.

Il prossimo Aggiornamento Dev rifletterà ancora più a fondo su Arena e il suo futuro, parlerà delle novità sulla pre-Stagione, svelerà l'aggiornamento visivo e sonoro per Jax e, soprattutto, presenterà il nuovo Campione, Briar.