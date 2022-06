League of Legends: Patch 12.12b in arrivo, ci saranno nerf per Bel'Veth e Senna

League of Legends si sta preparando a ricevere la patch 12.12b, la quale arriverà proprio oggi, 30 giugno 2022, sui server live del MOBA firmato Riot Games. Tra gli aggiornamenti in arrivo troviamo il nerf di Bel’Veth e cambiamenti per Senna, mentre Shaco e Catarina verranno buffati per recuperare la “botta” subita con la patch 12.12.

L’aggiornamento odierno servirà solamente come “ponte” verso la versione 12.13, nella quale molto probabilmente vedremo arrivare le modifiche pesanti al kit di Gwen; le modifiche che vedremo in queste ore, pertanto, non sono molte.

Nel caso di Shaco troviamo un aumento del ratio AD e AP per passiva, prima abilità e scatola Joker; Katarina, al contempo, ottiene un buff al ratio AP per la passiva e AD/AP per le lame danzanti, ergo la sua Q. Al contempo, Caitlyn trova un buon aumento del danno degli headshot offerto dalla passiva, bilanciato da una diminuzione del danno bonus inferto quando un nemico cade nelle sue trappole. Infine, Leona vede un aumento del danno passivo.

Le modifiche principali riguardano Bel’Veth, alla quale è stato diminuito lo scaling di AD e salute, aumentato il cooldown e ridotto il rubavita della E, e diminuito il ratio della salute bonus della Suprema. Senna, intanto, vede una riduzione della salute base e della durata della W, mentre il danno base della Q è stato ridotto nei primi livelli e aumentato per il late-game. Troviamo infine piccoli nerf a Tahm Kench, Zeri, Wukong, Seraphine e Yuumi.

A proposito di Zeri, nel PBE da inizio giugno ci sono nuove modifiche al kit completo della tiratrice di Zaun.