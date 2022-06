League of Legends Patch 12.13: alla scoperta dei poteri di Nilah, la nuova Campionessa

Dopo la notizia bomba della partnership di Riot con Xbox Game Pass, i ragazzi del colosso videoludico americano si rituffano nella dimensione fantasy di League of Legends per annunciare ufficialmente Nilah, la nuova Campionessa in arrivo nel loro celebre MOBA per PC e sistemi mobile.

Descritta come una donna in cerca di avventure epiche e dotata di una gioia tanto travolgente da risultare quasi incontrollabile, Nilah è una coraggiosa schermagliatrice capace di potenziare sé stessa e i suoi alleati quanto vengono lanciati nelle sue vicinanze degli effetti positivi.

Il particolare potere acquisito da Nilah le consente così di diventare il perno delle attività svolte dai suoi alleati, merito del rigido codice di riti e rituali che deve seguire per sfruttare appieno il potere di un antico demone della gioia.

Incanalando la forza di questa creatura ancestrale, Nilah può utilizzare in battaglia l'abilità passiva Gioia Inesauribile che le permette di acquisire il 50% in più di esperienza condivisa con i propri alleati dopo aver dato un colpo di grazia a un minion.

L'ampio caleidoscopio di poteri e attacchi di Nilah comprende anche Lama Informe (gli attacchi e i danni da abilità contro i Campioni avversari ignorano parte della loro armatura e Nilah) o Velo di Giubilo (avvolge nella nebbia la Campionessa per conferirle velocità, riduzione ai danni magici e la possibilità di schivare gli attacchi per brevi istanti). Nella rosa di abilità della nuova guerriera di League of Legends in arrivo su PC e sistemi mobile con la Patch 12.13 troviamo anche Scia (la Campionessa scatta attraverso un'unità bersaglio e danneggia tutti i nemici in scia) e la mossa speciale Apoteosi (Nilah rotea la sua arma intorno a sé per infliggere danni e attrarre i nemici con un'esplosione finale).