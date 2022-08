League of Legends: un perfetto video cosplay di Caitlyn creato da Fabibi

League of Legends è il MOBA di casa Riot Games che, grazie alla sua modalità di gioco, è riuscito ad accattivarsi le simpatie di molti giocatori, diventando uno dei videogiochi con più visualizzazioni in rete durante i tornei e partite ufficiali. Anche con più di dieci anni sulle spalle, riesce ad attrarre nuovi giocatori.

Tra i tornei di League of Legends, gli aggiornamenti con nuovi personaggi ed eventi che attraggono nuovo pubblico e soprattutto una collaborazione d'eccezione con Netflix per sviluppare Arcane, LoL rimane sulla cresta dell'onda. Ed è stato proprio lo show d'animazione disponibile sulla piattaforma di streaming ad aver rifomentato gli animi grazie a un approfondimento di alcuni personaggi. La lore di League of Legends infatti non viene inspessita troppo nel videogioco, ma la serie TV si comporta in un altro modo.

A ottenere un ruolo di spessore sono state Jinx e Vi, ma non le uniche: lo sceriffo di Piltover, Caitlyn, è riuscita a ottenere una parte di rilievo in Arcane, dopo essere comunque uno dei personaggi attivi di League of Legends da anni. A interpretarla adeguatamente stavolta ci pensa la cosplayer cilena Fabibi, che ha pensato a un video cosplay di Caitlyn con il fucile puntato, come potete osservare nel post in basso.

Intanto crescono le discussioni su Worlds 2022 tra i fan.