League of Legends, PG Nationals si prende una pausa causa sisma in Turchia

Il PG Nationals Spring Split del 2023 iniziato a fine gennaio giunge a una momentanea battuta di arresto a causa dell’elevato numero di giocatori turchi partecipanti al campionato. Le ultime giornate sono state devastanti per la popolazione turca e siriana ed è necessario, per rispettare i player, prendersi una pausa.

La giusta decisione di PG Esports arriva proprio in queste ore tramite un comunicato ufficiale condiviso su Instagram, dove si legge quanto segue: “Nelle scorse 24 ore abbiamo lavorato a stretto contatto con i team di PG Nationals e Proving Grounds per assicurarci che i giocatori residenti nelle aree colpite dal terremoto stessero bene. Fortunatamente, ci risulta che siano tutti incolumi, ma rimane comunque molto grave la situazione in cui stanno vivendo e che dovranno affrontare. I nostri pensieri vanno a loro e a tutti coloro che sono stati coinvolti da questa enorme tragedia. In accordo con i team partecipanti abbiamo deciso di sospendere e rinviare l’intera settimana competitiva sia di PG Nationals che di Proving Grounds che sarà recuperata a data da destinarsi”.

Con giocatori turchi nelle fila di CyberGround, Dsyre Esports e Wediboo Gaming, i pensieri degli appassionati e degli organizzatori vanno tutti a loro, sperando nel meglio per le loro famiglie e i loro cari. Nel migliore dei casi, dunque, il PG Nationals Spring Split del 2023 riprenderà la prossima settimana, modificando naturalmente anche le date successive.

Sempre á propos del MOBA firmato Riot Games, ecco i piani per i tornei Clash dopo l’attacco hacker.