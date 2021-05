League of Legends: POCO è Official Partner del PG Nationals Summer Split 2021

Dopo aver sancito la partnership con QLASH nel Circuito Tormenta di LoL Wild Rift,POCO entra in campo e sostiene ufficialmente i League of Legends PG Nationals in qualità di Official Partner dell'evento eSport legato al Summer Split 2021.

Nel presentare questa importante collaborazione, la divisione italiana del brand indipendente POCO di Xiaomi Corporation rinsalda ulteriormente il proprio rapporto con la community del MOBA di Riot Games offrendo un concreto sostegno al panorama eSport che verte attorno alle attività dei Pro Player di League of Legends.

Andrea Crociani, Brand Manager Italia di POCO, ribadisce il concetto sottolineando come "gli eSports sono ormai un fenomeno inclusivo, tanto quanto lo è POCO. Abbiamo scelto di supportare League of Legends PG Nationals in qualità di partner ufficiale perché il gaming e gli eSports devono essere casa nostra. Vogliamo posizionare POCO come brand di riferimento per tutti gli appassionati di eSports visto che i nostri smartphone, tra cui l’ultimo POCO M3 Pro 5G, sono prodotti pensati e creati per il pubblico che segue eventi imperdibili come questo".

La competizione di LoL PG Nationals Summer Split 2021 partirà ufficialmente nella giornata di domenica 6 giugno e verrà trasmessa sul canale Twitch di PG Esports; i turni successivi si svolgeranno ogni mercoledì e giovedì per accompagnarci fino alla Finale del 7 agosto.