League of Legends: Pr0lly in procinto di firmare per i 100 Thieves

Fonti vicine alla squadra di, di proprierà dei, e all'allenatore hanno fatto sapere all'ESPN chefirmerà un contratto con la franchigia di recente formazione

I Cleveland Cavaliers recentemente si sono uniti alla crescente lista di squadre NBA che hanno acquisito franchigie negli NA LCS all'inizio di ottobre: la squadra secondo le indiscrezioni sarà gestita da diversi investitori di base a Detroit, compresi Blake Robbins e Jake Cohen i quali entrambi lavorano per il proprietario dei Cavs Dan Gilbert, e dall'ex pro di Call of Duty Matthew "Nadeshot" Haag, icona degli Optic Gaming prima di fondare il proprio marchio. I 100 Thieves non hanno risposto ad una richiesta di commenti riguardo alla notizia.

È previsto che Neil "PR0LLY" Hammad, il cui contratto scade il 21 novembre, firmi con la franchigia nord americana all'apertura del periodo globale di free agency non appena il passaggio sarà approvato da Riot Games, a partire da martedì stesso.

L'ex pro player è stato il coach degli H2K dalla fine del 2014, poco dopo "aver appeso il mouse al chiodo". Durante la sua permanenza nell'organizzazione gli H2K sono stati costantemente tra le migliori squadre europee, subendo solo una flessione quest'anno quando si sono piazzati al 5-6° e 4° posto rispettivamente nello spring e summer split dell'European League of Legends Championship Series.

L'organizzazione attualmente sta ricostruendo il proprio roster, dopo l'esperienza deludente coi due koreani nella botlane, mentre i propri giocatori esplorano le opzioni a loro disponibili in qualità di free agent nonostante secondo report confermati da più parti siano già stati ingaggiati Marc "Caedrel" Robert Lamont come midlaner e Patrik "Sheriff" Jírů come ad carry. La proprietà degli H2K sta anche considerando di vendere il proprio brand dopo aver espresso preoccupazioni riguardo i futuri piani di Riot Games per gli EU LCS.