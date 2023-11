League of Legends, prendete nota: Finale dei Mondiali il 2 novembre 2024 a Londra

Mentre è in corso la sfida per il titolo mondiale dei Worlds 2023 tra Weibo Gaming e T1, Riot Games è lieta di annunciare che le finali del Campionato Mondiale 2024 di League of Legends si terranno il 2 novembre 2024 a Londra, più precisamente nella O2 Arena, uno dei centri d'intrattenimento più celebri al mondo.

Il torneo MSI 2023, ricorda Riot, si è invece svolto nella Copper Box Arena di Londra, situata nel Queen Elizabeth Olympic Park. L'evento ha fatto registrare un aumento del 58% degli spettatori rispetto all'edizione dell'annata precedente. L'ultima volta che il Regno Unito ha ospitato una tappa dei Mondiali è stata nel 2015 in occasione dei quarti di finale, alla SSE Arena di Wembley, ora nota come OVO Arena Wembley.

L'O2 è la seconda arena del Regno Unito per capienza ed è rinomata per aver ospitato artisti e band del calibro di Adele, Beyoncé e U2, oltre a grandi eventi sportivi come le partite dell'NBA e le finali della stagione di tennis dell'ATP. Caratterizzando in maniera peculiare il panorama di Londra, la colossale struttura a cupola ha un diametro di 365 metri ed è una delle più grandi al mondo nel suo genere.

La vendita dei biglietti per la finale dei Mondiali 2024 aprirà nel corso del prossimo anno, ma aspettatevi l'annuncio di altre date, città e sedi per i Mondiali 2024 nel breve periodo. Restiamo intanto in attesa dell'esito della Finale Mondiale 2023 Weibo Gaming e T1, visibile su lolesports.com.