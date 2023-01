League of Legends si prepara a Patch 13.2: tante novità per ADC e Bruiser

A una settimana dal rilascio della Patch 13.1 per League of Legends arrivano le prime informazioni riguardanti la Patch 13.2, ricca di novità che, agli occhi dei fan, rendono l’update quasi una “seconda preseason”. Vediamo i cambiamenti chiave in arrivo per campioni, oggetti e rune.

Prima di tutto si deve parlare delle notevoli modifiche per Ahri che, dopo il mini-rework ricevuto nel febbraio 2022, si appresta a ottenere un Art and Sustainability Update (ASU) per aggiornare le icone delle abilità, ritoccare gli effetti visivi di tutte le abilità e darle, oltre a un nuovo doppiaggio, una lore più approfondita.

L’altra novità chiave della Patch 13.2 è il mini-rework di Annie che, come un fulmine a ciel sereno, si appresta a rendere la E uno scudo che riflette i danni al nemico, e a potenziare Tibbers dandogli più resistenza e salute al fine di durare più tempo durante un combattimento.

L’elenco di modifiche condiviso dallo staff Riot in anteprima su Twitter vede poi tanti, piccoli ritocchi agli ADC: da Ashe a Xayah arrivano aggiustamenti al mana e alla sua rigenerazione al fine di permettere loro un utilizzo più frequente delle abilità, con alcune di esse che addirittura diventano meno costose. In questo modo i tiratori dovrebbero beneficiare di una maggiore probabilità di sopravvivenza durante i combattimenti e dovrebbero anche recare più danno ai nemici.

Parlando invece degli oggetti, Riot Games ha cambiato quelli dedicati ai Fighter rimuovendo l’Omnivamp e introducendo una maggiore riduzione dei cooldown e più rubavita. Al contempo, le ferite gravi per tutti gli oggetti compatibili fisseranno la riduzione delle cure al 40%. La community voleva da tempo una riduzione del lifesteal e delle cure da campioni come Aatrox e Yuumi: finalmente, queste modifiche dovrebbero soddisfare le loro richieste. Di conseguenza, i bruiser infliggeranno più danni ma saranno complessivamente meno durevoli poiché ora saranno più focalizzati sugli autoattacchi e non sulle spell.