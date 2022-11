League of Legends, preparatevi alle modifiche per ARAM: quante novità!

Conclusa la stagione competitiva di League of Legends con la vittoria di Worlds 2022 da parte dei DRX, e conclusasi anche la Stagione 2022 per gli appassionati giocatori del MOBA, è giunta la Preseason con tante modifiche in arrivo. In primis, bisognerà prepararsi alle molte novità in arrivo per l’ARAM.

La modalità di gioco dell’Abisso Ululante accoglierà molteplici cambiamenti con le patch 12.22 e 12.23, in arrivo il 16 novembre e il 7 dicembre 2022. Prima di tutto, sono in arrivo dei bilanciamenti per alcuni campioni nell’ARAM: Akali, Kennen, Lee Sin e Zed rigenereranno l'energia a una velocità più rapida (per la precisione, del 20%) cosicché possano partecipare al combattimento successivo più facilmente.

Inoltre, tutti gli assassini riceveranno il 20% di tenacia in più, da Akali a Zed, passando per Katarina, Rengar ed Evelynn. Infine, la notizia bomba arriva per Ashe, in quanto sarà il primo campione di League of Legends con cooldown negativo: ciò servirà per bilanciare il lancio sproporzionato delle due abilità più importanti, ovvero W e R. Gli effetti devastanti del suo kit verranno dunque contenuti per evitare il suo abuso, ergo per rendere più competitivi i match in ARAM.

Nella patch 12.23, dunque, verranno ridotti rubavita e Omnivamp del 50% e i danni ai campioni inflitti da oltre 1.000 unità di distanza verranno ridotti fino al 30% a seconda della distanza, fino a 2.000 unità. Gli occhi sono puntati, in particolar modo, su Kai’Sa con la build da danno magico.

Non mancheranno dunque nuove dinamiche di gioco, con l’aggiunta dei portali Hextech per consentire il teletrasporto dalla torre più lontana oltre l’inibitore; altri cespugli per creare attacchi a sorpresa; ma soprattutto, quando le torri cadranno lasceranno dei detriti sulla mappa, creando ostacoli da aggirare.

Altra notizia recente da parte dello staff di Riot Games riguarda i personaggi del MOBA: Riot non smetterà mai di aggiungere campioni.