League of Legends, è ora di preseason: a breve buff per Maokai e Kindred

Riot Games ha portato le prime novità della Season 13 di League of Legends sul famoso MOBA con l’aggiornamento più recente, ma è già ora di parlare delle patch intermedie utili all’aggiustamento di campioni e oggetti. Sulla Landa egli Evocatori, infatti, sta per arrivare la patch 12.22b.

Come noterete, si trova una lettera accanto al numero di patch: ciò in quanto, a differenza dei rilasci completi, questi piccoli update vengono rilasciati senza una data specifica e accolgono novità minori come lievi buff e nerf di oggetti e campioni. A confermare il suo rilascio imminente è stata la stessa Riot Games tramite Matt ‘Phroxzon’ Leung-Harrison, sviluppatore che ha già indicato quali saranno i cambiamenti chiave.

Il team di Riot sta attualmente lavorando per potenziare champ come Amumu, Ivern, Kindred, Maokai, Rammus e Shaco, affinché essi possano ancora essere giocabili dopo tutte le modifiche applicate alla Giungla: tra nuovi oggetti e meccaniche che intendono scoraggiare le invasioni, necessitano proprio di alcuni buff per rimanere viable. Nessun campione sembra invece subire dei nerf nella patch 12.22b di LoL, al contrario dell’Idea Famelica, oggetto che sta dominando il meta della corsia superiore e richiede qualche aggiustamento.

Come già anticipato, i numeri chiave delle modifiche verranno diffusi in futuro, in occasione del lancio della patch ancora senza data.

Parlando sempre del MOBA, ecco tutte le modifiche in arrivo per ARAM.