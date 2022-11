League of Legends, la preseason è qui: arrivano tante novità!

Oggi, con le note della patch 12.22, Riot Games ha mostrato le tante novità in arrivo per la pre-stagione 2023 di League of Legends. Si passa dall'occasione di riscatto del Drago Chemtech, a una nuova Landa Chemtech, tre nuovi adorabili compagni della giungla, sette nuovi oggetti, nuove modifiche al bilanciamento ARAM, e tanto altro.

Benvenuti nella pre-stagione 2023 di League of Legends! In calce alla notizia trovate la grafica con il riepilogo delle novità per questa patch. Qui spiccano, oltre alle skin Ritmo Spaziale e alla nuova Sejuani Vittoriosa, tutte le grandi novità per oggetti e campioni. In primis, si nota il ritorno del Bastone Secolare e della Lancia di Shojin, oggetti rimossi in passato e finalmente reintrodotti su League of Legends. Seguono poi nuovi oggetti come Virtù radiosa, Cuore d’acciaio e Jak’Sho, Il Mutevole.

Ritorna anche il Drago Chemtech per garantire il 5% di Tenacia e il 5% di guarigione e di scudo, oltre ad aggiungere la Landa Chemtech con i Fruttomielosi potenziati, bulbi esplosivi più potenti e il Germoglio di luccifiamma, evoluzione del Germoglio di divinazione che aumenta l’area di visione e marchia alleati e nemici, abbassando la vita dei lumi.

I campi della giungla ricevono un grande aggiustamento, con il Marchio della Morte per eliminare i mostri piccoli nei campi in maniera automatica, l’aumento della velocità di pulizia nel proprio lato e una serie di “regali di addio”, tra cura e ripristino mana. In aggiunta, i campioni di corsia saranno scoraggiati a prendere i campi in quanto saranno meno facili da pulire.

Troviamo poi i nuovi ping, un sistema di voto per puntare agli obiettivi come squadra, una nuova Punizione e la modifica di oggetti come Guanto del gelo, Egida del Sole e Chemtank turbo, ora non più parte delle Mitiche. La panoramica completa, comunque, la trovate sul sito dedicato.

Continua, intanto, l’attesa per i buff a Maokai e Kindred.