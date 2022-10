League of Legends, presentate principali novità pre-season 2023: ritorna Drago Chemtech!

Mentre ha luogo la fase play-in di Worlds 2022, Oggi Riot Games ha svelato ai giocatori alcune delle modifiche in arrivo su League of Legends durante la pre-stagione di quest'anno. La pre-stagione segna la fine della stagione classificata attuale e dà il via alla transizione verso quella successiva.

Durante questo periodo di transizione, il team di sviluppo introduce alcune delle novità più rivoluzionarie dell'anno. Nella pre-stagione 2023, League of Legends vedrà l'arrivo di vari cambiamenti ai sistemi di coordinazione disponibili all'interno del gioco e al ruolo della giungla. Queste modifiche verranno testate sul PBE (Public Beta Environment) per sei settimane prima di arrivare sui server live nella patch 12.22.

Dopo una breve pausa, il Drago Chemtech ritorna con un nuovo design e una nuova tematica. In questa nuova versione, il Drago Chemtech conferisce tenacia e un buff a scudi/guarigione. I giocatori che ottengono la nuova Anima del Chemtech ricevono danni bonus e riduzione ai danni quando sono al di sotto di una certa soglia di salute. Nella nuova Landa Chemtech sono presenti degli agenti chimici di Zaun sparsi per tutta la mappa, che mutano le piante della giungla in vari modi:

I Bulbi esplosivi ora spingono due volte più lontano

I Frutti stimolanti ora producono Fruttimielosi che non rallentano più i giocatori quando vengono consumati e conferiscono un piccolo scudo bonus

I Germogli predatori conferiscono velocità di movimento nella direzione che rivelano, incluso un ulteriore cerchio attorno alla pianta stessa, e riducono la salute dei lumi rivelati

Durante la pre-stagione 2023, su League of Legends arriveranno dei cambiamenti al ruolo della giungla per renderlo più accessibile ai nuovi giocatori e meno frustrante per i veterani, con in primis la sostituzione dei tradizionali oggetti iniziali della giungla con nuovi companion chiamati Avatar, i quali si evolvono con il trascorrere del tempo:

Salamandra : opzione difensiva, fornisce uno scudo e tenacia

: opzione difensiva, fornisce uno scudo e tenacia Volpe : opzione per la mobilità, fornisce utilità e velocità di movimento

: opzione per la mobilità, fornisce utilità e velocità di movimento Gatto: opzione aggressiva, fornisce rallentamenti e danni aggiuntivi

Arriveranno poi anche i percorsi consigliati: ciascun campione avrà una sua guida per il pathing nella giungla, cosicché i nuovi giocatori possano imparare a conoscere meglio questo ruolo. Questi percorsi verranno generati sulla base dei migliori giocatori di League of Legends e della percentuale di vittoria con tale opzione.

La comunicazione è una parte essenziale di League of Legends ed è fondamentale per collaborare efficacemente con i propri alleati. Quest'anno, abbiamo raddoppiato il numero di segnali per consentire ai giocatori di coordinare in modo più efficace le loro giocate. Abbiamo anche aggiunto un'ulteriore ruota dei segnali dedicata esclusivamente alle comunicazioni legate alla visione, come "Visione eliminata" e "Mi serve visione".

Inoltre, ora i giocatori avranno accesso a un sistema di votazione per gli obiettivi: basterà usare un segnale su un obiettivo attivo o che sta per attivarsi per far partire una votazione che chiede agli alleati di scegliere se vogliono conquistare o cedere l'obiettivo in questione. In ultimo, i segnali fuori schermo aiuteranno i giocatori a capire la direzione dei segnali dei loro alleati anche quando non sono direttamente sullo schermo.