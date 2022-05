League of Legends, vi presentiamo Bel'Veth: il nuovo campione di LOL viene dal Vuoto

Riot Games ha appena presentato Bel'Veth, l'Imperatrice del Vuoto, il nuovo campione dell'immortale MOBA League of Legends. Scopriamo assieme di chi si tratta.

Come d'abitudine, la compagnia americana ha effettuato una presentazione in grande stile sotto forma di uno spettacolare trailer cinematografico in CGI intitolato "Tutto ciò che sarà". Il filmato comincia con Kai'Sa, intenta ad indagare nell'oceano indaco, una nuova terrificante manifestazione del vuoto. Non ci metterà molto a scoprire la terribile responsabile... Nata dopo che il Vuoto ha consumato un’intera città, Bel'Veth ha un corpo del tutto nuovo, ma la sua mente contiene informazioni derivanti da millenni di magia, conoscenza ed esperienze di vita di tutti quelli che sono stati assorbiti dal Vuoto.

Potete godervi il filmato di presentazione, realizzato in collaborazione con DIGIC Pictures e completamente doppiato in lingua italiana, in apertura di notizia. Purtroppo non sappiamo quando Bel'Veth andrà ad unirsi agli oltre 140 campioni già inclusi in League of Legends, dal momento che Riot Games non ha svelato altro. Ci auguriamo di scoprire maggiori informazioni, e magari di vederla in azione in un vero e proprio video di gameplay, nelle prossime settimane.