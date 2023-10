League of Legends: prevedi, gioca e prevali nei Pinck'em Mondiali 2023 AWS

Con le serie di qualificazioni ai Mondiali 2023 di League of Legends al via, Riot Games e gli organizzatori dell'attesissimo evento eSport ci invitano a partecipare e ad assistere alle sfide Pick'em realizzate da AWS.

Il Pick'em mette a disposizione dei patiti di LoL nuove sfide grazie all'aggiunta del formato svizzero e alla possibilità di ottenere ricompense più ricche. L'iniziativa lanciata da AWS sprona così gli appassionati ad affidarsi alla propria conoscenza degli eSport, e al proprio intuito, per prevedere le vittorie e le sconfitte delle squadre che parteciperanno ai Mondiali 2023.

La competizione Pick'em di AWS viene resa ancora più intensa dall'introduzione delle classifiche personalizzate, come pure dalle attività competitive legate alla classifica delle celebrità in cui poter confrontare le previsioni con quelle dei volti più noti del mondo di League of Legends. Per poter giocare al Pick'em dei Mondiali 2023 è necessario un account Riot e un nome Evocatore validi, con criteri poter ricevere premi e ricompense che variano in funzione delle regole dei singoli Paesi e delle regioni.

Il perno attorno al quale gravitano le sfide Pick'em dei Mondiali 2023 di LoL è rappresentato dalla Sfera di Cristallo, che ritorna più grande che mai con modi divertenti per ottenere punti e sbloccare ricompense. La Sfera di cristallo di quest'anno ci sfiderà ad analizzare ancora più approfonditamente il meta dei Mondiali con 20 domande sulle previsioni dell'evento eSport di League of Legends, Monete da utilizzare per recuperare le Sfere mancanti e ricompense da raccogliere dopo la finale dei Mondiali in base ai risultati ottenuti. Per il regolamento completo e tutte le indicazioni su questa iniziativa legata ai Mondiali 2023, vi rimandiamo al sito ufficiale di Riot Games con i dettagli sul Pick'em di AWS.