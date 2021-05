League of Legends e Progetto Bastione: le fazioni tornano in guerra nel MOBA di Riot

Gli sviluppatori di Riot Games si preparano a far riesplodere la guerra delle fazioni di League of Legends con Progetto Bastione, la prima di una serie di esperienze multiplayer che attraverseranno nel prossimo futuro la dimensione MOBA di LoL.

La nuova fase di League of Legends si aprirà il 27 maggio con Progetto Bastione, nel corso della quale tutti i giocatori che hanno incontrato in passato le fazioni in guerra potranno unirsi contro una nuova minaccia rappresentata dal misterioso virus PROGRAMMA.

Progetto Bastione sarà disponibile dal 27 maggio al 28 giugno 2021, nel corso delle patch 11.11, 11.12 e 11.13. Con l'inizio dell'evento saranno disponibili sette nuovi aspetti: Mordekaiser, Renekton, Sylas, Sejuani, Senna, Varus e Sylas (edizione prestigio).

Ciascun aspetto Progetto della fase che coinvolgerà le fazioni di League of Legends dal 27 maggio al 28 giugno darà modo agli appassionati di personalizzare in maniera univoca e originale il proprio alter-ego. Tra gli aspetti speciali in arrivo nell'universo di LoL ci sarà quindi Progetto Sylas, la cui edizione Prestigio è ancora in fase di sviluppo e alla quale sarà possibile accedere al costo di 2000 Gettoni ottenuti fino all'ultimo giorno dell'evento Progetto Bastione. In calce alla notizia trovate la galleria immagini condivisa da Riot Games sugli aspetti speciali in arrivo durante Progetto Bastione di League of Legends.