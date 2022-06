League of Legends: programma prima giornata LEC Summer Split 2022

Il ritorno dell’LEC con il Summer Split 2022 è sempre più vicino, considerata la data di inizio fissata al 17 giugno prossimo. Nelle ultime ore gli organizzatori hanno confermato la programmazione delle prime tre giornate, le quali daranno il via alla massima competizione estiva di League of Legends in Europa con la cosiddetta Superweek.

La scena professionistica europea di League of Legends ripartirà il 17 giugno senza cambiamenti nelle squadre partecipanti:

G2 Esports

Rogue

MAD Lions

Fnatic

Misfits Gaming

EXCEL

SK Gaming

Team Vitality

Team BDS

Astralis

Ad accoglierci la prima settimana sarà la Superweek, il che significa che i fan assisteranno ad alcuni scontri di alto profilo e a molti più giochi del solito tra venerdì 17 e domenica 19 giugno. Nello specifico, ecco il programma della prima giornata:

Team Vitality vs MAD Lions

Team BDS vs SK Gaming

Misfits Gaming vs EXCEL

G2 Esports vs Astralis

Rogue vs Fnatic

Tra i cambiamenti principali assisteremo all’arrivo di Nisqy in sostituzione di Reeker nella corsia centrale dei MAD Lions, mentre Misfits Gaming ha sostituito Hirit nella parte superiore con Irrelevant. Per ogni altra novità improvvisa dovremo attendere comunicati ufficiali eventuali da parte delle squadre stesse. Ovviamente, il tutto potrà essere visto in diretta sul sito ufficiale di LoL Esports e su Twitch.

Nel mentre, il team di Riot Games sta lavorando su nuove modifiche per Zeri.