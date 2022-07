League of Legends, pronti a ritorno European Masters? Il programma del torneo

Dopo avere visto il programma completo dei Mondiali 2022 di League of Legends, l’attenzione si sposta sulla maggiore competizione semi-professionale in Europa European Masters 2022. Scopriamo assieme l’intero programma degli EM 2022 tra agosto e settembre.

Per coloro che hanno iniziato a seguire la scena esport del MOBA di casa Riot Games da poco, gli EU Masters 2022 comprendono le migliori squadre delle leghe regionali europee, ovvero provenienti da ben undici campionati locali. Alla fine di ogni campionato regionale, gli EU Masters avvengono come torneo interregionale per scoprire chi è la squadra migliore e chi ha il miglior campionato. Nelle ultime tre occasioni, a vincere è sempre stata la compagine francese dei Karmine Corp, che ora conta su ottimi giocatori come Cabochard, Saken e Rekkles.

Il programma per l’estate 2022, dunque, è il seguente: i play-in avverranno tra il 24 e il 27 agosto prima con la fase a gironi e poi con l’eliminazione diretta. Dopodiché, il 29 agosto avrà inizio la prima settimana della fase a gironi del Main Stage. Dal 15 al 18 settembre avranno luogo i quarti di finale, le semifinali saranno nelle date 21-22 settembre e, infine, il 25 del mese ci sarà la Grand Final.

Per questa edizione estiva notiamo alcune modifiche al numero di rappresentanti che ogni ERL ottiene, a seconda delle recenti prestazioni di tutti i campionati. Ecco la ripartizione completa degli slot per ciascuna regione:

LFL: 2 slot Main Stage, 2 slot Play-in

Ultraliga: 2 slot Main Stage, 1 slot Play-in

Superliga: 2 slot Main Stage, 1 slot Play-in

NLC: 2 slot Main Stage, 1 slot Play-in

Prime League: 2 slot Main Stage, 1 slot Play-in

PG Nationals: 1 slot Main Stage, 1 slot Play-in

EBL: 1 slot Main Stage, 1 slot Play-in

Elite Series: 2 slot Play-in

LPLOL: 2 slot Play-in

Hitpoint Masters: 2 slot Play-in

GLL: 2 slot Play-in

L'evento principale dell'UE Masters di solito inizia dopo le finali LEC, o almeno nelle fasi finali durante i playoff LEC. Per i fan europei dei League of Legends alla ricerca di più contenuti da guardare, o per i fan che vogliono supportare lo sviluppo dei campionati regionali, EU Masters è l'occasione perfetta. Nel nostro caso, prima dovremo assistere ai play-off del PG Nationals 2022, e poi toccherà agli EU Masters.