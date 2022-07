League of Legends, ecco il quadro playoff del PG Nationals 2022!

Giusto ieri abbiamo ricapitolato la classifica finale del PG Nationals Summer Split 2022, osservando così l’esito della Regular Season in vista dei playoff. Non abbiamo però trattato il quadro dei Playoff, ai quali prenderanno parte le prime quattro squadre della classifica.

Come analizzato ieri, a qualificarsi alla fase finale del PG Nationals 2022, massimo torneo italiano di League of Legends, sono stati i campioni in carica degli Atleta Esports all’ultima giornata, assieme ai leader di classifica Macko Esports, Cyberground Gaming e Anc Outplayed. La prima di queste tre compagini è decisamente la favorita e forse la più agguerrita, alla ricerca di una nuova conferma riprendendosi il trono perso contro gli Atleta Esports allo Spring Split.

I Cyberground Gaming hanno sorpreso il pubblico iniziando il campionato con il giusto equilibrio tra vittorie e sconfitte, per poi scoppiare e conquistarsi la qualificazione. Gli Outplayed hanno invece vissuto l’esperienza opposta, iniziando la Regular Season con il botto e poi subendo i colpi di più squadre arrivando così al terzo posto; tra uno scivolone e una prestazione eccellente, dunque, il team di Brizz è arrivato alle fasi finali.

Ora potremo assistere allo spettacolo dei Playoff a partire dal 26 luglio con Cyberground Gaming contro Macko Esports, partita che vale la qualificazione diretta alla finale; il giorno dopo, Outplayed e Atleta Esports si sfideranno in un match a eliminazione diretta che determinerà la squadra che affronterà la perdente tra Macko e CGG. Dal Loser Bracket, infine, emergerà un vincitore per la finale. Peraltro, entrambe le finaliste si qualificheranno così agli EU Masters: la squadra che si aggiudicherà il titolo partirà dai gironi, mentre la seconda classificata dovrà affrontare la fase play-in.

Nella mattinata abbiamo anche trattato il programma completo di Worlds 2022.