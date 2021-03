League of Legends: quarantena per i Fnatic, staff positivo al Coronavirus

I Fnatic hanno messo in quarantena la squadra LEC di League of Legends dopo che un giocatore e un allenatore sono risultati positivi al Covid-19. Si tratterebbe del support Hylissang e del coach in seconda Tolki. Il team attualmente si trova in quarantena a Berlino, sede della squadra per il campionato europeo di LoL.

I Fnatic hanno dichiarato “La scorsa settimana, due membri della struttura Fnatic di Berlino sono risultati positivi al COVID-19. Da allora sono rimasti in quarantena e mostrano solo sintomi lievi. in linea con le politiche interne di Fnatic, abbiamo chiesto a tutti coloro che sono stati esposti ai casi positivi di essere testati nuovamente e di lavorare a distanza. Puntiamo a tornare nella struttura di Berlino il prima possibile. Siamo fiduciosi che tutti i nostri membri si rimetteranno presto e saranno pronti per una fantastica corsa ai playoff ".

Domenica i Fnatic hanno concluso la stagione LEC Spring 2021 al quinto posto. Dopo l'ultimo match (perso, come i precedenti del super playday), il fondatore Sam Mathews aveva lasciato intendere che "ci sono alcune cose, rimaste private, che abbiamo scelto di mantenere riservate ma che hanno interrotto la nostra normale routine", quindi probabilmente si stava riferendo proprio ai due casi di positività.

Riot Games ha recentemente annunciato che i team LEC giocheranno live per gli spring playoff: non è chiaro se o come questo ultimo sviluppo possa cambiare i piani per il prosieguo del campionato.

Inoltre, Riot sembra debba affrontare un'altra grana: la separazione con Alienware a causa delle accuse di molestie gravanti sul CEO del colosso californiano.