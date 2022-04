League of Legends è il re di Twitch: 8 miliardi di ore di gameplay guardati, la Top 10

Dopo lo straordinario successo di Arcane: League of Legends, serie animata Netflix che ha conquistato pubblico e critica, alla longeva IP di Riot Games spetta un ulteriore riconoscimento.

Stando alle statistiche proposte da un portale dedicato all'analisi dei trend di Twitch, l'immaginario di League of Legends è infatti il sovrano assoluto della sezione gaming della piattaforma Amazon. Dal 2016 ad oggi, l'MMO ha infatti totalizzato l'impressionante cifra di quasi 8 miliardi di ore di trasmissioni seguite dal pubblico di Twitch. Un valore che distanzia nettamente League of Legends dal secondo classificato, con Fortnite che si conquista "soltanto" 4,74 miliardi di ore. Medaglia di bronzo per l'inarrestabile GTA V, con poco meno di 4 miliardi di ore.



Di seguito, trovate la Top 10 completa relativa ai videogiochi più guardati su Twitch dal 2016 ad oggi:

League of Legends: 7,91 miliardi di ore guardate; Fortnite: Battaglia Reale: 4,74 miliardi di ore guardate; Grand Theft Auto V: 3,99 miliardi di ore guardate; CounterStrike: Global Offensive - CS:GO: 3,46 miliardi di ore guardate; DOTA 2: 3,11 miliardi di ore guardate; Call of Duty: 2,54 miliardi di ore guardate; Hearthstone: 2,12 miliardi di ore guardate; Valorant: 2,06 miliardi di ore guardate; Minecraft: 1,88 miliardi di ore guardate; World of Warcraft: 1,88 miliardi di ore guardate;

In classifica, spazio anche alla serie di COD, a Minecraft e a World of Warcraft. Doppio successo inoltre per Riot Games, che oltre a League of Legends colloca in Top 10 anche il proprio nuovo shooter, in attesa della versione console di Valorant. Vi aspettavate questo tipo di numeri?