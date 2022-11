League of Legends, record per i Mondiali! Annunciato il torneo femminile Rising Stars

Con la vittoria dei DRX ai Mondiali di League of Legends, si è conclusa la più importante competizione in programma per l'universo della serie videoludica di Riot Games.

L'evento e-sportivo ha radunato attorno a sé un ampio pubblico di appassionati, che ha infranto ogni record precedente. Il League of Legends World Championship 2022 ha infatti catalizzato l'attenzione di oltre 5 milioni di appassionati. La diretta streaming dell'evento, nello specifico, ha potuto contare su di un picco di ben 5.147.699 spettatori. Una platea imponente, che ha stabilito un nuovo record di pubblico per gli eventi competitivi legati a League of Legends. L'intero Mondiale di LoL ha inoltre potuto contare su di una media di circa 985.000 spettatori, per un totale di 142 milioni di ore di spettacolo seguite dalla community.



Dopo questo successo, il futuro competitivo di League of Legends si appresta ad accogliere una nuova manifestazione. Il team di Riot Games ha infatti presentato ufficialmente League of Legends: Rising Stars, una competizione e-Sportiva riservata al solo pubblico femminile. Il torneo stand-alone sarà organizzato dalla software house in collaborazione con GGTEch e NUEL, accoglierà giocatrici di età pari ad almeno 16 anni e si svolgerà tra 26 e 27 novembre 2022. In palio, le squadre troveranno un montepremi di 3.000 sterline.