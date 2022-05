League of Legends: anche Rell riceverà un importante aggiornamento, lo conferma Riot

Sin dall’introduzione di Rell su League of Legends abbiamo assistito a una sua certa presenza nel meta per qualche mese, per poi cadere lentamente nell’oblio a causa di un kit non particolarmente amato dai giocatori. Fortunatamente, Riot ha confermato che in futuro arriverà un mini-rework.

Oltre ai cambiamenti in arrivo per Taliyah, dunque, pure la Vergine di Ferro ne riceverà alcuni che, tuttavia, non sono ancora stati specificati nel dettaglio. Sul Reddit ufficiale di League of Legends, infatti, alla semplice domanda “Cosa sta succedendo a Rell?” lo stesso Riot Reav3 ha risposto: “Rell è un campione di cui parliamo come possibile obiettivo per un aggiornamento midscope, simile a quello che abbiamo fatto di recente con Swain/Olaf/Taliyah. Pensiamo che potremmo potenzialmente appianare alcuni dei problemi sollevati in questo thread con un aggiornamento del genere. Non abbiamo ancora iniziato a lavorarci sopra, ma lei è una campionessa che riteniamo abbia una priorità abbastanza alta”.

A circa un anno e mezzo dal debutto nella Landa degli Evocatori, quindi, dopo una ondata di nerf data dalla popolarità iniziale Rell si appresta a ricevere alcune modifiche chiave al kit particolarmente tecnico. L’obiettivo è semplice: non farla rimanere tra i champion meno giocati su League of Legends. Staremo a vedere come agirà Riot Games.

Nel mentre, sul canale PBE sono iniziati i test di cambiamenti sperimentali per Pyke.