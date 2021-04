League of Legends: quali sono i requisiti di sistema per PC?

LoL, il opolarissimo videogioco MOBA di Riot Games deve il suo incredibile successo ad una molteplicità di fattori diversi, tra cui la qualità indiscussa del prodotto in rapporto al genere di riferimento, ma anche alla sua estrema capacità di adattarsi per essere riprodotto su praticamente qualunque configurazione PC esistente.

Proprio quest'ultima caratteristica, in particolare, ha permesso a League of Legends di diffondersi rapidamente e con estrema facilità all'interno di ogni fascia del mercato PC, da quella più di basso livello a quella enthusiast, grazie a dei requisiti tecnici molto flessibili, che permettono ai giocatori di godersi il titolo anche su macchine non proprio nuovissime.

Requisiti League of Legends per PC

Sistema Operativo - Windows 7, Windows 8, Windows 10

Processore da 3 GHz con supporto a SSE2 o superiore

2 GB di RAM

12 GB di spazio di memoria libero

Scheda video compatibile con Shader Model 2.0b

Supporto a Directx 9.0c o superiore

League of Legends: requisiti consigliati

Sistema Operativo - Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

Processore dual core da 3 GHz

4 GB di RAM

16 GB di spazio di memoria libero

Nvidia GeForce 8800 / AMD Radeon HD 5670 o equivalenti (con almeno 512 MB di memoria dedicata)

Supporto a Directx 9.0c o superiori

Requisiti LoL per Mac

Sistema Operativo - MacOs X versione 10.10 o superiore (fino alla versione 10.14)

Processore da 3 GHz con supporto a SSE2 o superiore

2 GB di RAM (4 GB consigliati)

5 GB di spazio di memoria libero

Scheda grafica Nvidia GeForce 8600GT M / ATI Radeon HD 2600 o superiori

LoL requisiti consigliati per Mac

Sistema Operativo - MacOs X versione 10.13 o superiore (fino alla versione 10.14)

Processore dual core da 3 GHz con supporto a SSE2 o superiore

4 GB di RAM (4 GB consigliati)

10 GB di spazio di memoria libero

Scheda grafica Nvidia GeForce GT 330M / ATI Radeon HD 4670 o superiori

Giocando un po' con i dettagli grafici e le impostazioni i possessori di macchine da gioco meno performanti potranno comunque, che difficilmente scenderà mai sotto i 60 fps, mentre tutti coloro che sono in possesso di schede grafiche di alta fascia riusciranno a spingere il gioco anche oltre i 250 fps a dettagli massimi senza difficoltà.