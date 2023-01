League of Legends, il rework di Aurelion Sol sta arrivando: scopriamo le nuove abilità

La nuova Season 2023 di League of Legends sta arrivando e, con essa, tante novità per diversi campioni. Già sappiamo che la Patch 13.1 introdurrà le modifiche al kit di Jax, ma attenzione al grande update in arrivo per Aurelion Sol: il Forgiatore di Stelle torna al centro dell’Universo Riot con un nuovo kit spaziale!

Negli ultimi anni Aurelion Sol è stato snobbato da Riot Games e dai giocatori, complice un set di abilità ritenuto datato e inadeguato al meta attuale: la Landa degli Evocatori è cambiata molto nelle ultime stagioni e, per tale ragione, è giunto il momento di aggiornare il Forgiatore di Stelle dandogli nuova vita.

Il Comprehensive Gameplay Update in arrivo con la patch 13.3 del prossimo febbraio sarà un rework completo per Aurelion Sol, ma come saranno le nuove abilità? Scopriamole assieme:

Passiva – Cosmic Creator : le abilità che fanno danno di Aurelion Sol conferiscono stack di Polvere Stellare che migliorano permanentemente ogni sua abilità.

: le abilità che fanno danno di Aurelion Sol conferiscono stack di Polvere Stellare che migliorano permanentemente ogni sua abilità. Q – Breath of Light : Aurelion Sol incanala il soffio di drago per pochi secondi, danneggiando il primo nemico colpito e infliggendo danni ridotti ai nemici vicini. Ogni secondo incanalato direttamente contro un nemico farà danno bonus, aumentato dalle stack di Polvere Stellare. L’abilità aumenta le stack di Polvere Stellare se il nemico colpito è un campione.

: Aurelion Sol incanala il soffio di drago per pochi secondi, danneggiando il primo nemico colpito e infliggendo danni ridotti ai nemici vicini. Ogni secondo incanalato direttamente contro un nemico farà danno bonus, aumentato dalle stack di Polvere Stellare. L’abilità aumenta le stack di Polvere Stellare se il nemico colpito è un campione. W – Astral Light : Aurelion Sol vola verso una direzione. Mentre è in questo stato, può utilizzare altre abilità. Breath of Light (Q) non ha più un cooldown o una durata e ha danno aumentato quando è utilizzata durante il volo. Il cooldown rimanente di Astral Light viene ridotto ogni volta che un nemico viene ucciso dopo che ha ricevuto danno da Aurelion Sol. La Polvere Stellare aumenta il range di Astral Light.

: Aurelion Sol vola verso una direzione. Mentre è in questo stato, può utilizzare altre abilità. Breath of Light (Q) non ha più un cooldown o una durata e ha danno aumentato quando è utilizzata durante il volo. Il cooldown rimanente di Astral Light viene ridotto ogni volta che un nemico viene ucciso dopo che ha ricevuto danno da Aurelion Sol. La Polvere Stellare aumenta il range di Astral Light. E – Singularity : Aurelion Sol crea un buco nero, danneggiando i nemici e attirandoli verso il centro. Questa abilità assegna Polvere Stellare ogni volta che un nemico muore all’interno del buco nero e per ogni secondo in cui un campione viene attirato al centro. Il centro del buco nero fa danno da esecuzione ai nemici sotto a una soglia di vita. La Polvere Stellare aumenta la dimensione e la soglia di esecuzione di Singularity.

: Aurelion Sol crea un buco nero, danneggiando i nemici e attirandoli verso il centro. Questa abilità assegna Polvere Stellare ogni volta che un nemico muore all’interno del buco nero e per ogni secondo in cui un campione viene attirato al centro. Il centro del buco nero fa danno da esecuzione ai nemici sotto a una soglia di vita. La Polvere Stellare aumenta la dimensione e la soglia di esecuzione di Singularity. R – Falling Star : Aurelion Sol fa schiantare una stella sulla terra. L’impatto infligge danno magico e stordisce i nemici, facendo guadagnare Polvere Stellare per ogni campione nemico colpito. Guadagnare abbastanza Polvere Stellare trasforma la prossima Falling Star in The Skies Descend.

: Aurelion Sol fa schiantare una stella sulla terra. L’impatto infligge danno magico e stordisce i nemici, facendo guadagnare Polvere Stellare per ogni campione nemico colpito. Guadagnare abbastanza Polvere Stellare trasforma la prossima Falling Star in The Skies Descend. R - The Skies Descend: Aurelion Sol trascina una stella gigante dal cielo con la dimensione della zona d’impatto e danno aumentati, sollevando in aria i nemici invece di stordirli. Un’onda d’urto si propaga dai bordi dell’impatto, facendo danno e rallentando i nemici colpiti. La Polvere Stellare aumenta l’area di impatto di Falling Star e The Skies Descend.

In breve, il kit si focalizza sul controllo dei nemici e sul danno ad area, con uno scaling da non sottovalutare. Meglio fare attenzione, pertanto, al futuro di Aurelion Sol sulla Landa degli Evocatori.