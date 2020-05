League of Legends: i ricchi stipendi dei giocatori della LCS

Stando a quanto detto da Hal Biagas, direttore esecutivo della North America LCS Players Association (NALCSPA), i giocatori della lega statunitense guadagnano in media 410.000 Dollari l'anno.

Ciò significa che nell'ultimo triennio, lo stipendio dei giocatori LCS è cresciuto di quasi il 400%, rispetto ai 105.000 di tre anni fa.

L'aumento sembra sia da imputare alla ristrutturazione della lega passata a un sistema in franchise, cosa che evidentemente ha portato a sponsorizzazioni e maggiori entrate per le squadre partecipanti al campionato nordamericano.

Lo stipendio è da intendersi al netto delle spese vive, solitamente coperte in toto dalle organizzazioni in cui militano i giocatori. Ovviamente, non vengono conteggiati altri introiti come quelli derivanti da sponsorizzazioni personali o dall'attività di streaming.

La cifra emersa rappresenta, comunque, una media: ci sono diversi giocatori, infatti, che guadagnano di certo almeno un milione all'anno. Sappiamo, ad esempio, che i top player come Huni (che voci di mercato lo vogliono ormai al fianco di Jiizuké agli Evil Geniuses), Vulcan e Impact hanno accordi addirittura triennali da oltre tre milioni di Dollari.