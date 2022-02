League of Legends riceve Patch 12.3: mini-rework di Ahri e altre modifiche

In attesa del nuovo support di League of Legends Renata Glasc, attesa per la Patch 12.4 del 15 febbraio 2022, sulla Landa degli Evocatori arrivano altre modifiche nel contesto della patch 12.3. Arrivata qualche giorno fa sul MOBA di casa Riot Games, ecco quali sono le novità principali implementate, a partire dal mini-rework di Ahri.

Proprio a proposito della nota Midlaner, Ahri vede una diminuzione delle statistiche base legate a salute e armatura controbilanciata da un aumento dei danni al resto del suo kit, in ogni abilità. L’obiettivo del balance team è stato quello di modificare la suprema Assalto Spirituale e la passiva Furto d’Essenza nel tentativo di renderla più mobile e pericolosa sia in scenari uno contro uno, sia nei teamfight chiave in ogni partita.

Lievi modifiche arrivano anche ad altri Campioni come Akshan, Caitlyn, LeBlanc e, specialmente, Brand e Corki: il primo ha visto un aggiornamento della passiva e della suprema, per cui i bersagli prioritizzati saranno i nemici a prescindere dalla gittata, mentre il secondo ha visto una modifica alla passiva Munizioni Hextech con un aumento del tempo di respawn dei pacchetti. Importanti cambiamenti arrivano anche per Zeri, il champ introdotto con la Patch 12.2, nel tentativo di renderla più debole e bilanciare il kit.

Riguardo agli oggetti, arrivano modifiche per Annientatore divino, Succhiasangue, Virtù della Triade, Fauci di Malmortius e, soprattutto, il Chemtank turbo rivelatosi essenziale nel kit di champ inaspettati. Come nostro solito, vi rimandiamo alla pagina ufficiale Riot per ogni dettaglio completo.