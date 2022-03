League of Legends riceve Patch 12.6: importanti modifiche a Rengar!

Dopo l’arrivo del mini-rework di Master Yi con la Patch 12.5 di League of Legends, il celebre e popolare MOBA di casa Riot Games ha ottenuto il nuovo aggiornamento alla versione 12.6 che porta con sé poche novità chiave, eccetto per le notevoli modifiche applicate a Rengar, il temibile predatore della Landa.

Come osservabile da changelog, notiamo innanzitutto dei nerf a Hecarim e Tryndamere, champion che hanno dominato rispettivamente la Giungla e Top durante questi mesi e che necessitavano, pertanto, di un lieve calo nella loro potenza: nel caso di Hecarim, i danni base di Q ed E sono stati diminuiti verso l’endgame, mentre Tryndamere è stato bilanciato per essere più debole tra i giocatori più forti, aumentando la ricarica del Furore Immortale e riducendo la ricarica della E con i colpi critici.

Il Balance Team ha dunque buffato Azir, Darius, Jax e Nidalee nel tentativo di dargli un posto più stabile nella scena competitiva, mentre Illaoi e Rengar hanno ricevuto dei cambiamenti importanti: da un lato, la sacerdotessa del kraken ha visto la risoluzione di una quantità notevole di bug grafici e l’aggiornamento del Salto della fede in maniera tale che Illaoi si lanci rivolta verso il cursore, ottenendo così un controllo migliore sui tentacoli.

Dall’altro, Rengar ha ricevuto un mini-rework per rendere più fluido il gameplay: è stata modificata la passiva introducendo una barra della Ferocia, la quale si rigenererà per un punto quando effettuerà un balzo a zero cariche, mentre i balzi avranno una gittata leggermente aumentata e anche un punto di partenza differente da quello attuale. La Q, invece, in caso di attivazione porterà sempre ad attacchi critici dove ogni 1% di probabilità di critico aumenterà i danni dello 0,66%, anche contro le torri; la E, d’altro canto, potrà essere lanciata all’istante durante i balzi e conferirà visione magica e visione normale di 150 unità attorno al primo nemico colpito per 2 secondi. Infine, la suprema conferirà sia visione magica, sia visione normale di 100 unità attorno al nemico più vicino.

Ultimo ma non meno importante, la runa Cacciatore Famelico è stata rimossa a favore del Cacciatore di Tesori, che consente di ottenere 70 monete aggiuntive all’uccisione di un nemico con una taglia, con 20 monete aggiunte per ogni carica accumulata. Infine, la runa Leggenda: Stirpe aumenterà la salute massima di 100 punti al raggiungimento del numero massimo di cariche.

A proposito di League of Legends, diversi giorni fa i T1 hanno concluso lo Spring Split imbattuti.