League of Legends riceve Patch 13.1: inizia la nuova stagione classificata!

La lunga lista di novità per League of Legends in arrivo nel 2023 inizia a sbarcare sul MOBA dopo l’annuncio di Riot Games. La Patch 13.1 è ufficialmente disponibile e dà il via alla nuova stagione competitiva di LoL, introducendo modifiche sostanziali alle classificate e aggiustando campioni e oggetti.

Come avevamo già anticipato quando abbiamo scoperto la data di inizio della Season 2023, il primo cambiamento importante è il mini-rework di Jax pensato per modificare i rapporti di potere magico e potenziarlo, introducendo anche una nuova attiva alla suprema che infligge danni AP aggiuntivi e garantisce resistenza magica per un certo lasso di tempo.

A ciò si aggiungono numerosi nerf per Aatrox, Dr. Mundo, Fiora, K’Sante, Yuumi e Zeri, con l’obiettivo principale di ridurre danni, resistenze e cure. Arriva poi un cambiamento alla seconda abilità di Rammus: l’Arma-dillo ora assume una posizione difensiva a riccio leggermente meno resistente, ma aggiustata al fine di ritoccare il legame con l’oggetto Jak'Sho il Mutevole.

Arrivano quindi buff per Jayce, Lissandra, Sion, Twisted Fate e Xayah, per i quali vengono ridotti i cooldown e aumentate determinate statistiche per una maggiore probabilità di sopravvivenza e un impatto migliore nei teamfight.

Venendo agli oggetti modificati, notiamo cambiamenti per Jak'Sho il Mutevole, Arco di Assioma, Concentrazione dell’Orizzonte, Bastone Secolare, Scettro dell’Arcangelo e Avvento dell’Inverno. Infine, la runa Leggenda: Tenacia ora conferisce meno Tenacia ai giocatori per singola carica di Leggenda.