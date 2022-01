League of Legends, rilasciata patch 12.2: arrivano Zeri e il mini-rework di Janna

A poco più di due settimane dal rilascio della patch 12.1 per League of Legends, sulla Landa degli Evocatori scende la patch 12.2 che introduce il nuovo champ Zeri e il mini-rework di Janna. Vediamo nel dettaglio le novità principali di questo aggiornamento.

Nel caso di Zeri ci troviamo dinanzi a un nuovo ADC particolarmente agile: la passiva “Batteria vivente” fa sì che all’attivazione di uno scudo su di essa si ottenga velocità di movimento, mentre quando reca danni a uno scudo nemico ne assorbe l’energia. La prima abilità, “Fuoco a Raffica”, per passiva rende gli attacchi base ibridi con danno magico e accumulano energia che, una volta caricata completamente, rallenta con un attacco il nemico e infligge danni bonus. L’attiva, invece, spara una raffica di sette proiettili.

Passiamo quindi alla seconda abilità, “Laser Ultrashock”, impulso elettrico che reca danni e rallenta il nemico colpito; dovesse colpire un muro, allora il laser accumulerà potenza e diventerà a lungo raggio attraverso uno o più muri. La terza abilità, “Scarica di Scintille”, è uno scatto per Zeri che energizza i tre lanci successivi della prima abilità; in aggiunta, può correre accanto a un terreno o saltarlo. Infine, la suprema “Schianto Elettrico” genera una scossa ad area che infligge danni a tutti i nemici vicini e sovraccarica Zeri, garantendole danni aumentati, velocità di movimento maggiore e ulteriore velocità di attacco; se si colpiscono campioni nemici con attacchi base, allora la durata si ripristina.

Venendo invece a Janna, il mini-rework la rende più aggressiva grazie all’aumento dei danni base, della velocità di movimento e persino della velocità e portata della sua Tempesta Ululante. La seconda abilità, Zefiro, aumenta di gittata, rallenta per più tempo, reca più danni ma necessiterà di più tempo di ricarica. La terza abilità, Occhio Del Ciclone, rende più debole lo scudo ma lo fa durare di più, mentre cala anche il tempo di ricarica.

Ci sono anche minimi cambiamenti per campioni come Lulu, Nocturne, Rengar, Senna, Tahm Kench e altri ancora, oltre che a oggetti come Chemtank Turbo e i due ultimi draghi aggiunti, Chemtech e Hextech. Ogni modifica è consultabile integralmente tramite la pagina ufficiale linkata in calce alla notizia.

Intanto non perdetevi il campionato italiano PG Nationals Spring Split 2022, occasione perfetta per imparare dai professionisti del Belpaese!