League of Legends, Riot ammette: la gattina Yuumi è sbilanciata!

A dispetto degli ultimi interventi compiuti da Riot Games per depotenziarne gli attacchi e le abilità, la gattina Yuumi è ancora la dominatrice incontrastata delle arene di League of Legends. Ad ammetterelo sono gli stessi sviluppatori americani spiegando di essersi attivati per "risolvere il problema".

In risposta a un quesito posto da un appassionato sulle pagine del sito ufficiale di LoL, un rappresentante di Riot ha candidamente ammesso che "nello stato in cui si trova adesso, Yuumi non è un personaggio equilibrato e non offre dei benefici per quanto riguarda la salute del gioco. Le sue interazioni uniche con gli altri campioni la rendono una guerriera davvero difficile da affrontare ma anche da padroneggiare".

Sempre in merito allo squilibrio manifestatosi nelle sfide con gli altri eroi di League of Legends, i ragazzi di Riot Games spiegano che "siamo perciò d'accordo sul fatto che Yuumi, attualmente, non sia una campionessa da affrontare nel modo 'giusto', ma questo non significa che non debba esistere nel gioco. Significa solo che dobbiamo essere più creativi per assicurarci che riceva delle modifiche adatte per bilanciarla a dovere".

In effetti, come giustamente sottolineato dallo stesso team di Riot con dei diagrammi esplicativi che mostrano il tasso di vittorie della gattina di LoL, si evince come all'arrivo di Yuumi in League of Legends la sua percentuale di vittorie fosse vicina al 30%, mentre adesso superi abbondamente il 60%, a dimostrazione della necessità di un ulteriore nerf oltre a quello che è già avvenuto con la recente Patch 10.13.