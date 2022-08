League of Legends, Riot ammette: 'Limiteremo il numero di campioni, ma non è ancora ora'

League of Legends continua a ricevere nuovi campioni su base quasi trimestrale, se non anche più frequentemente. Il recente lancio di Nilah con la patch 12.13 ha sollevato un’importante discussione tra i fan: raggiungeremo mai un limite di campioni? Secondo Riot Games, ciò avverrà ma tra molto tempo.

Gli sviluppatori del MOBA sono convinti che, alla fine della fiera, limiteranno il numero di campioni, ma sono ancora lontani dal tetto da loro prefissato nonostante ci siano già 161 campioni. Al momento League of Legends ha uno dei più grandi elenchi di personaggi di tutti i giochi, ma non sembra abbastanza.

Lo sviluppatore Matt "Phroxzon" Leung-Harrison in un podcast ha affermato, infatti, che non c’è un numero specifico da raggiungere ma che c’è tanta voglia di sperimentare: “Abbiamo ancora un sacco di flessibilità perché ci sono alcune cose che rendono insostenibili molti campioni. […] Se creiamo campioni non intuitivi, farne di più è un problema perché moltiplica enormemente il numero di cose che devi capire per giocare”. Qualche fan che non apprezza gli ultimi campioni rilasciati per i loro kit (vedi Viego, Akshan, Bel’Veth, Nilah o il più complesso Aphelios) potrebbe recepire un messaggio “pepato”, ovvero che agli occhi di Riot Games loro devono solo studiarli e impararli in quanto non sono ancora poco intuitivi.

Phroxzon ha poi aggiunto: “Ogni campione che viene rilasciato è unico per alcuni aspetti. Cerchiamo di assicurarci che quella cosa unica sia più intuitiva possibile in modo da non consumare quel budget di condivisione mentale. Siamo a 161 campioni in questo momento, quindi ogni giocatore deve comprenderli per giocare in modo efficace”. Chissà quanti altri campioni sono destinati ad arrivare su League of Legends!

Restando nello stesso gioco, ricordiamo agli appassionati il programma completo dei Campionati Mondiali 2022.