League of Legends: Riot 'assolve' il CEO Nicolo Laurent, non ci sono prove

A pochi giorni dal divorzio tra Alienware e Riot Games, ecco che arrivano nuovi dettagli sulle accuse di molestie sessuali mosse da una ex dipendente della software house responsabile di League of Legends al CEO Nicolo Laurent.

Sembra infatti che l'azienda abbia condotto delle indagini interne e non abbia trovato alcuna prova circa le accuse mosse da parte di Sharon O’Donnell e che quindi non verranno presi dei provvedimenti nei confronti di Laurent. A dare questa sentenza è stata una commissione di Riot Games formata da tre membri (due uomini ed una donna), la quale ha confermato come il risultato dell'indagine interna verrà utilizzato in tribunale per velocizzare lo svolgimento della causa e, di conseguenza, l'assoluzione del CEO della software house. Va precisato infatti che quanto emerso non ha al momento alcuna valenza legale e l'ultima parola sul caso spetterà al giudice.

Vi ricordiamo che quella di cui vi abbiamo parlato non è l'unica faccenda giudiziaria nella quale è coinvolta l'azienda, che di recente è stata protagonista anche di alcune accuse mosse dalle dipendenti di sesso femminile che hanno accusato Riot Games di discriminare le donne con degli stipendi inferiori rispetto a quelli degli altri sviluppatori.