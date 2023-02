League of Legends, Riot conferma dove si terrà MSI 2023 e le date dell'evento

Già conosciamo i nuovi formati di MSI e Worlds 2023, e siamo anche al corrente che la prima competizione si terrà a Londra, mentre la seconda in Corea del Sud. Solo in queste ore, però, Riot Games ha rivelato maggiori dettagli sul Mid-Season Invitational di League of Legends per l’anno corrente.

L’azienda statunitense ha svelato che il torneo internazionale primaverile MSI prenderà il via il 2 maggio alla Copper Box Arena di Londra, con 13 squadre da tutto il mondo che si sfideranno fino al 7 del mese in una fase di play-in alla caccia degli ultimi posti a disposizione per l’evento principale, il quale comincerà dopo due giorni e durerà fino al 20 maggio. Dopo 19 giorni di competizione e due fasi a doppia eliminazione, dunque, le ultime squadre rimaste si batteranno per il titolo durante la finale del 21 maggio 2023.

Non manca, naturalmente, un tema specifico per il Mid-Season Invitational: quest’anno ai giocatori e ai fan viene chiesto di “sfidare aspettative, nemici e dubbi” per mostrare il meglio di sé, nel “primo passo verso la grandezza”.

Se siete particolarmente interessati all’evento e volete sostenere la vostra squadra del cuore, i biglietti saranno in vendita dal 23 febbraio a partire da circa 30 euro, con massimi di 115 euro circa per i posti migliori con pacchetto completo.

Quali squadre vedrete in tale occasione? A definirlo saranno gli split Invernali e Primaverili, che daranno l’accesso immediato ai play-off a due squadre LCK, una LPL, una LEC e una LCS.

In Italia, intanto, ricordiamo che il PG Nationals si sta prendendo una pausa a causa del sisma in Turchia, Paese nel quale si trovano diversi giocatori del campionato nostrano.