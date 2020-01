League of Legends: Riot Games annuncia la data di lancio della Stagione 10

Dopo aver celebrato la ricorrenza dei dieci anni di League of Legends, le alte sfere di Riot Games si preparano a lanciare la nuova Season del loro iconico MOBA multiplayer per PC.

Attraverso le pagine dell'account Twitter ufficiale di LoL, gli sviluppatori californiani pubblicano due immagini esplicative: la prima mostra il "protagonista" della prossima fase ingame, mentre la seconda si limita ad annunciare la data di lancio della Stagione 10.



Il primo artwork fornisce delle indicazioni precise sulle novità che andranno a caratterizzare il lore di League of Legends durante la prossima Season: in esso possiamo infatti intravedere la sagoma di Urgot, l'ex boia di Noxus costretto ai lavori forzati nelle miniere di Zaun.



Nel secondo bozzetto propostoci da Riot Games, la software house americana fissa per il 10 gennaio del 2020 l'inizio ufficiale della Stagione 10 di League of Legends. Gli appassionati del MOBA assisteranno a un soft reset della classifica competitiva e della graduatoria: nel corso delle fasi iniziali della nuova Season, i giocatori verranno infatti riposizionati in una classifica provvisoria.



Al termine di questa fase preparatoria, Riot promette di ricostruire le classifiche basandosi sul rendimento degli utenti e sul piazzamento raggiunto nel corso della Preseason. Nell'attesa di scoprire quali novità contenutistiche ci attendono per la Stagione 10, invitiamo tutti i fan di League of Legends ad ammirare questa versione fotorealistica della Landa degli Evocatori ricreata su Unreal Engine 4.