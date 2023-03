League of Legends: da Riot Games arriva questo cosplay di Jinx cannoniera

League of Legends, abbreviato spesso con l'acronimo LoL, è un MOBA del 2009. Da allora, ha guadagnato milioni di giocatori in tutto il mondo e ha dato vita a una vasta comunità di appassionati. Nel novembre 2021, è stata rilasciata la serie animata Arcane che ha come protagonisti proprio i personaggi di Jinx e il suo amico d'infanzia Vi.

Uno dei personaggi più iconici del videogioco è Jinx, una criminale che si diverte a seminare il caos con le sue armi e il suo stile unico. Non è un caso quindi se anche in Arcane questa ragazza dai capelli blu e dal corpo completamente tatuato sia una protagonista. La serie costola di League of Legends, composta da nove episodi, racconta la storia di due sorelle, Jinx e Vi, che crescono insieme nelle strade di Piltover, una città tecnologicamente avanzata in cui magia e tecnologia convivono. Jinx è impaziente e ribelle, mentre Vi cerca di proteggere la sorellastra dalle conseguenze delle sue azioni.

Jinx è un personaggio molto amato dai fan di LoL e Arcane è stata una grande occasione per esplorare il suo passato e la sua personalità. La serie offre uno sguardo più profondo sulle motivazioni di Jinx e sulle ragioni per cui sceglie di diventare una criminale. Inoltre, la serie mette in luce l'amicizia tra Jinx e Vi, che viene messa a dura prova dai loro diversi punti di vista sulla vita. La serie mostra come le scelte che entrambe le ragazze fanno le portino a diventare ciò che sono nei giochi, e come metterlo in mostra se non come ha fatto la cosplayer Anastasia?

In questo cosplay di Jinx da League of Legends, Anastasia ha ricreato il personaggio mettendolo già sul campo di battaglia, con il cannone sulle spalle già carico per fare danni. Ecco anche un cosplay di Diana e un cosplay della sorella Vi.