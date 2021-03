League of Legends: Riot Games conferma 'siamo al lavoro su un MMORPG', ecco i dettagli

Dopo le anticipazioni dello scorso dicembre Riot Games ha aggiornato il proprio sito ufficializzando lo sviluppo di un MMORPG basato sul mondo di League of Legends e fornendo qualche piccolo dettaglio sulle caratteristiche del nuovo gioco.

Anticipato lo scorso dicembre grazie ad un tweet di Greg Street, Vice Presidente della sezione IP ed Entertainment, il nuovo MMORPG ispirato al mondo di League of Legends è ora stato ufficializzato dalla stessa Riot Games. Sul sito ufficiale della società si può infatti leggere "Si, è vero...Stiamo facendo un MMO". Al momento la pagina di riferimento è dedicata al reclutamento di nuove figure professionali e offre una piccola descrizione sulla tipologia di produzione: "No, non stai sognando, stiamo lavorando al MMORPG basato sull'universo di LoL! Sappiamo che gli MMO richiedono molte persone per lo sviluppo e avremmo bisogno di un team piuttosto grande se vogliamo dare vita a Runterra. Qui entri in gioco tu. Pubblicheremo periodicamente nuovi ruoli ma al momento abbiamo candidature specifiche per il team: ci stiamo solo preparando per il viaggio".

Riot sta cercando sviluppatori esperti in MMO in particolare nel settore del gameplay engineering, del game design, del game art e del game production per dare vita a quello che probabilmente sarà l'universo persistente di League of Legends. Insomma, dopo i problemi legali del CEO Nicolo Laurent Riot Games torna a parlare di videogiochi. Come sempre vi terremo aggiornati!