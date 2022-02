League of Legends: Riot Games onorerà gli Edward Gaming, campioni dei Mondiali 2021

Nella giornata del 26 febbraio, i rappresentanti di Riot Games tributeranno gli onori al team di Edward Gaming per la conquista dei Mondiali 2021 di League of Legends nel corso di una cerimonia che avrà per protagonista, ovviamente, gli attuali detentori del titolo di campioni del mondo di LoL.

La cerimonia di premiazione degli EDG si terrà nella cornice mediatica dell'eSport di League of Legends in Cina, contestualmente a un evento che vedrà gli Edward Gaming salire sul palco per ricevere gli anelli del campionato personalizzati, dei gioielli creati da LoL eSports in collaborazione con Mercedes-Benz.

Lo show concluderà i Mondiali 2021 di League of Legends e, per l'occasione, il responsabile globale dell'eSport di LoL Naz Aletaha onorerà la squadra. Sempre nel corso dell'evento, anche il vice presidente e responsabile di Riot Games Cina, Leo Lin, tributerà gli onori ai campioni del mondo e consegnerà loro gli anelli dei giocatori più forti della competizione per pro player di League of Legends più seguita a livello internazionale.

La presentazione degli anelli del campionato mondiale di League of Legends è prevista dalle ore 12:00 del 26 febbraio, con le partite della LPL previste al termine della cerimonia. Ciascun gioiello è fatto di oro bianco 18 carati e presenta uno zaffiro appositamente intagliato e incastonato con i colori blu e argento della Coppa degli Evocatori di League of Legends.