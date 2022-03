League of Legends, Riot Games porta il Mid-Season Invitational 2022 in Corea del Sud

In vista della conclusione della Regular Season di League of Legends in tutto il mondo - in Italia gli Atleta Esports hanno vinto lo Spring Split a sorpresa -, Riot Games annuncia che il Mid-Season Invitational (MSI) si terrà dal 10 al 29 maggio a Busan, in Corea del Sud.

La seconda competizione più importante di League of Legends dopo i Worlds porterà quest’anno i migliori team delle 12 leghe regionali a contendersi il titolo di Campione MSI dal vivo sul palco della Bexco Exhibition Hall di fronte a un pubblico internazionale.

Scendendo nel dettaglio, le squadre verranno sorteggiate in 3 gruppi da 4 team ciascuno per giocare un doppio round robin alla meglio di uno, dal 10 al 15 maggio. Dal 18 al 22 maggio, i due migliori team di ogni gruppo passeranno al Rumble Stage in cui le sei squadre si sfideranno nuovamente in formato doppio round robin alla meglio di uno. Infine, dal 27 al 29 maggio 2022, le quattro squadre finaliste si sfideranno al Knockout Stage dove competeranno in round a eliminazione diretta alla meglio di cinque, fino alla finale che consentirà di aggiudicarsi il trofeo e il titolo di Campione MSI 2022.

Come dichiarato da Naz Aletaha, Global Head di LoL Esports, “La Corea del Sud è stata una delle nazioni precorritrici nell’industria degli esport per decenni. Siamo davvero emozionati di onorare la tradizione di questo paese negli esport, di celebrare la passione dei fan Coreani e di portare per la prima volta in Corea tutto il talento dei team professionistici MSI. Busan è stata un’incredibile cornice per i Worlds 2014 e 2018, e non vediamo l’ora di tornarci per assistere alla sfida tra i migliori team di League of Legends al mondo”.

Park Heong-joon, sindaco di Busan, ha aggiunto quanto segue: “Siamo davvero felici di ospitare gli MSI 2022 a Busan. Busan è la mecca degli esport e ha ospitato alcuni dei più importanti tornei esport al mondo. La città di Busan ha unito le forze con l’industria del gaming per creare professionisti dell’esport, oltre ad un’arena dedicata, la BRENA. Prendetevi il tempo di visitare Busan City durante gli MSI 2022 dato che non vediamo l’ora di accogliervi di persona”.

Nel frattempo, proprio in Corea del Sud i T1 hanno fatto la storia di League of Legends.