League of Legends: Riot Games premiata alla cerimonia degli Emmy Award

Riot Games, al 39esimo Annual Sports Emmy Awards, ha vinto per il miglior Live Graphic Design. L'evento che riconosce "l'eccellenza nella programmazione televisiva sportiva americana", ha assegnato a Riot Games il premio per il lavoro svolto in occasione dei Campionati del Mondo di League of Legends.

I Campionati mondiali di Riot Games sono diventati uno degli eventi più visti nella storia dell'esport, con pre-show degni di un Super Bowl con esibizioni dal vivo, balli, cosplay, presenza di grandi celebrità.

Ricorderete tutti il mastodontico drago che è atterrato sul palco del Nest di Pechino. Il drago in CGI di Riot durante i campionati del mondo disputati ha portato lo sviluppatore alla vittoria.

L'Emmy per lo sport, prestigioso riconoscimento per gli addetti ai lavori nell'ambito della trasmissione e della produzione di contenuti dedicati allo sport, da qualche tempo hanno iniziato ad aprirsi anche ai contenuti prodotti per l'esport.

L'anno scorso ad esempio Turner, il broadcaster di proprietà della ELEAGUE, è stato nominato nella categoria Outstanding Studio Design / Art Direction, e quest'anno sia ELEAGUE che Riot Games sono stati nominati al premio Outstanding Live Graphic Design, con la vittoria dell'ultimo.

L'asticella della qualità, insomma, inizia a spostarsi sempre più in alto e anche chi si trova a produrre contenuti mediatici dedicati all'esport avrà il suo bel da fare per raggiungere e mantenere standard qualitativi elevati.