League of Legends: Riot Games presenta la nuove skin della linea griffata Louis Vuitton

Gli sviluppatori di Riot Games stringono un'importante accordo con il celebre marchio di moda Louis Vuitton per infondere nell'universo digitale di League of Legends lo stile di una linea di skin griffata LV.

Per festeggiare questa partnership, i vertici di Riot confezionano un video che coinvolge anche i True Damage, una band hip-hop virtuale composta dai campioni di LoL come Senna, Akali, Ekko, Quiyana e Yasuo.

Le nuove skin Prestigio di Quiyana e Senna vantano la firma di Nicolas Ghesquière, direttore artistico della collezione femminile di Luis Vuitton e mente dietro a questa insolita iniziativa crossover tra i videogiochi e la moda. Per sbloccare la skin di Quiyana occorrerà partecipare all'evento ingame che si terrà la sera del 25 novembre in occasione dei Worlds 2019 di League of Legends. Sempre in ragione di questa partnership, Louis Vuitton si premurerà di lanciare una capsule collection "a tema LoL" ispirata alle skin di Senna e Quiyana.

A proposito di League of Legends, sapevate che gli autori del documentario di LoL su Netflix dedicato al fenomeno MOBA di Riot hanno calcolato il tempo totale trascorso ingame dagli appassionati del titolo e scoperto che supera di gran lunga l'età del genere umano?