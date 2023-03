League of Legends, Riot Games sta testando la Partita Rapida: di cosa si tratta?

Dopo aver presentato Milio, il primo campione in arrivo in League of Legends nel 2023, nel loro ultimo video di approfondimento i ragazzi di Riot Games hanno anticipato molte delle novità in arrivo nella dimensione del MOBA free-to-play di maggior successo del mondo.

Sono molteplici gli aspetti sviscerati da Jeremy "Brightmoon" Lee, Andrei "Meddler" Van Roon e Pu "Pupulasers" Liu nel corso dell'ultimo Aggiornamento Dev apparso sul canale YouTube ufficiale di League of Legends. Gli sviluppatori hanno fatto sapere di essere impegnati nel testing della Partita Rapida, intesa come un'alternativa alla Selezione Segreta in alcune regioni. Questa nuova modalità consentirà di scegliere combinazioni di Ruolo e Campioni quando si entra in coda, in modo da saltare la selezione del Campione per arrivare direttamente in partita. Hanno anche annunciato d'aver pubblicato un nuovo articolo sul blog degli sviluppatori in cui approfondiscono la VGU di Skarner, sviscerando gli aspetti artistici, narrativi e di design.

Hanno inoltre fatto sapere che:

Stanno sperimentando nuove tematiche per gli aspetti e che arriveranno due linee uniche durante l'MSI e a metà anno;

Udyr, Shyvana e Dr. Mundo riceveranno presto dei nuovi aspetti;

Intendono introdurre la prima serie di aspetti di Wild Rift su League of Legends a luglio, anche se le tempistiche potrebbero cambiare;

Senna e Orianna Guardiane Stellari arriveranno entrambe su LoL nella prima serie, insieme alla già annunciata Seraphine Guardiana Stellare. Xayah e Rakan Guardiani Stellari Redenti le seguiranno l'anno prossimo;

Vogliono reintrodurre l'Emporio dell'Essenza blu a metà anno con alcuni miglioramenti tecnici;

A partire dal 4 aprile, League of Legends non supporterà più i sistemi operativi a 32 bit, una modifica che impatterà su meno dello 0,01% dei giocatori in tutto il mondo. Il trasferimento del MOBA sui sistemi operativi a 64-bit permetterà di migliorarne la sicurezza e funzionalità come l'anti-cheat e il rilevamento dei bot.

Guardare l'Aggiornamento Dev per scoprire maggiore dettagli sul futuro prossimo di League of Legends.