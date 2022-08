League of Legends, Riot inizia a eliminare account inattivi: di quali si tratta?

Dopo la conferma della volontà di limitare il numero di campioni su League of Legends in un futuro non ben definito, Riot Games annuncia che a breve inizierà a eliminare gli account inattivi dal suo MOBA seguendo una serie di criteri prestabiliti: ecco quali sono.

Il team di sviluppatori statunitense ha annunciato sul blog ufficiale questa nuova campagna di eliminazione di account inattivi da molto tempo, ovvero non utilizzati da più di tre anni. Ma i criteri di eliminazione non si fermano qui, dato che troviamo una serie di requisiti specifici:

Innanzitutto, l’account deve essere effettivamente inattivo, ergo inutilizzato da oltre tre anni;

L’account non deve avere acquistato alcuna valuta di gioco nel corso della sua vita ;

; L'account non ha ricevuto alcuna valuta di gioco nel corso della sua vita;

L’utente possessore di tale account ha giocato meno di 20 ore.

Sarà sufficiente rientrare in due di queste categorie (inattività + uno degli ultimi tre requisiti) per ricevere una e-mail da Riot Games che invita a controllare la utilità di tale account prima di procedere con l’eventuale cancellazione definitiva. Inoltre, nei prossimi mesi Riot prevede di introdurre una policy specifica per offrire ai giocatori un posto dove annullare il processo di eliminazione dell'account in maniera completamente automatica.

L’idea è chiara: sfoltire il database e, magari, eliminare molti account definiti “smurf”, ovvero di utenti il cui account principale è a un livello molto superiore rispetto a quello secondario, e che utilizzano quest’ultimo per aiutare altri giocatori a salire di rango nella modalità competitiva sfruttando la loro abilità superiore.

In conclusione, se siete fan della scena esport eccovi il programma completo di Worlds 2022.